Petróleo mexicano se dispara 51%

Petróleos Mexicanos reportó este jueves una recuperación relevante del precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación, de 51% respecto a la jornada previa, al cotizar en $16.05 dólares por barril.

En tanto, el WTI cerró la sesión en 24.74 dólares por barril, un aumento de 21.81%, mientras que el del Brent aumentó en 20.65% y cerró en $29.85 dólares por barril.

Las presiones al alza para el precio del petróleo comenzaron en Asia, luego de que se diera a conocer que China adquiere crudo para abastecer reservas estratégicas a precios bajos.

Sin embargo, un tuit de Donald Trump fue el que impulsó las ganancias del petróleo, pues refirió una comunicación con los líderes de Arabia Saudita y Rusia, en la que se acordaron un recorte en su producción entre 10 millones y 15 millones de barriles, aunque no especificó si serán barriles por día o un recorte único.

No obstante, aún quedan muchas dudas sobre si será posible alcanzar un acuerdo, pues Rusia no ha accedido a reducir la producción para aumentar los precios, mientras que un vocero del país anunció que Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita no han tenido ninguna conversación.

Por su parte, Arabia Saudita pidió una reunión urgente de la OPEP+ y otros países para llegar a un "acuerdo justo", ya que considera que países como México, Canadá, Estados Unidos, entre otros del G20, deben también acordar reducir su producción petrolera.

Para alcanzar un equilibrio en el mercado como el que busca la administración estadounidense, no solo se necesita una contracción en la oferta, sino un incremento en la demanda.