Paro de actividades "tumbó" 31.5% de las horas trabajadas

NUEVO LEÓN.- El paro de actividades por la pandemia provocó un desplome de hasta el 31.5% en las horas trabajadas dentro del sector manufacturero durante el cuarto mes del año.

De acuerdo con la encuesta nacional más reciente del Inegi enfocada a esta industria, en la parte de obreros la baja fue de 34.3% en abril con relación al mismo mes de 2019.

En -otros empleados- del sector manufactura, la disminución de horas trabajadas fue de 26.4% en igual comparativa.

Mientras que el subsector o rama que presentó la mayor caída de horas trabajadas fue curtido y acabado de cuero y piel con una contracción de 79.6% en abril.

Este caída va en línea con la baja de 4% que registró el personal ocupado en este sector, informó el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales(Concamin),José Luis de la Cruz.

"En estricto sentido no sabemos cual fue el impacto para el mes de abril. No sabemos con certeza cual es la situación de la manufactura en México, particularmente en materia de capacidad utilizada. (El Inegi señaló que) se informa que la capacidad de planta utilizada de las industrias manufactureras no se difunde, en virtud de que se está analizando la situación nacional causada.