"Golpe bajo" a las tienditas: cierran 150,000 por pandemia

México.- La crisis derivada de la pandemia por el Covid-19 ha dado un "golpe bajo" a las tienditas en México

Y es que -de acuerdo con una encuesta elaborada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) para medir el impacto que ha tenido esa crisis en dicho sector- un total de 150,000 establecimientos de este tipo han cerrado sus puertas al verse severamente afectadas por esta situación.

Los datos de la 12a Encuesta: "Impacto Covid-19 en el Pequeño Comercio" además arrojaron que 9 de cada 10 dueños de tienditas en México señalaron que el cierre de sus negocios se atribuía a menores ventas y mayores costos de servicios, principalmente el de energía eléctrica y gasolina.

También indican que les ha impactado la falta de capital de trabajo, plazos reducidos para pago a proveedores, de rentas y salarios de empleados.

En conferencia con medios, el presidente de dicho organismo, Cuauhtémoc Rivera, reveló que un 91% manifestó una tendencia a la baja entre un 20%-50% en sus ventas.

"Los mexicanos demandamos unidad de mando, altura de miras y resultados; estos no son

momentos para estar divididos, se requiere de una alta sensibilidad social para entender que no hay condiciones para aumentar ningún tipo de impuestos; no podemos seguir horadando los bolsillos de los consumidores, la gente no lo resiste más.

Tiempos de guardar y de corresponsabilidad social. El método es simple, siempre ponerse en los zapatos del otro", afirmó

Otra cifra muestra que en plena epidemia 4 de cada 10 pequeños comercios han sufrido algún tipo de delito, especialmente, el robo hormiga y asalto con violencia.

En este contexto, un 70% de los entrevistados consideró que si no se contiene la pandemia no habrá condiciones para trabajar y reactivar la economía; además ven un mal manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno al mandar mensajes contradictorios, que desorientan a la población.

De hecho, un 89% manifestó no haber recibido ningún apoyo del gobierno ni de proveedores para sortear los estragos de Covid-19, apuntó el titular de ANPEC.