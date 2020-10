Corte de Irlanda determina que pan de Subway no es pan

El fallo fue dado en una disputa fiscal presentada por Bookfinders Ltd., una franquicia irlandesa de Subway, que argumentó que algunos de sus productos para llevar —incluyendo tés, cafés y emparedados— no están sujetos a un impuesto al valor agregado.

Subway sandwiches contain 'too much sugar' to legally be considered bread , Supreme Court rules