Otro aumento: sube precio de materiales de construcción

Nuevo León.- A principios de este año, en algunos comercios el bulto de 50 kilos de cemento costaba 174 pesos y ahora subió a 185, es decir, un 6 por ciento.

El bulto de yeso de 40 kilos costaba 98 pesos y ahora cuesta 103 pesos, o sea, 5 por ciento más.

El metro cúbico de grava costaba 505 pesos, y ahora cuesta 526 pesos, es decir, un alza del 4 por ciento.

La arena del número 5 costaba, el metro cúbico, 590 pesos y ahora cuesta 605, o sea, un incremento del 2.5 por ciento.

Los precios están liberados, por eso cada negocio fija el que desea para sus clientes, aunque algunos reconocen que sí se han encarecido.

"El cemento en bulto nosotros lo hemos tenido en 175 pesos y

ayer subió a 185 pesos", dijo la encargada de un local.

Muchos negocios de venta de materiales optaron por cerrar debido a que las cementeras, pedreras y concreteras están cerradas.

No están trabajando porque el gobierno federal consideró que no eran esenciales; por ende, no están surtiendo la mercancía.

Algunos de los negocios que sí abren, tienen poco o nada de clientes.

Y de esos establecimientos, la mayoría atiende pedidos a domicilio.

En ese caso, el cliente además tiene que pagar el flete.