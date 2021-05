Nuevos autos vendrán más austeros por crisis de chips. Aquí te explicamos qué está pasando

Los fabricantes de automóviles están sintiendo el dolor de una escasez global de semiconductores, lo que obliga a las empresas a detener la producción de ciertos vehículos, mientras que otros están eliminando algunas opciones que dependen en gran medida de los chips.

Cuando los fabricantes de automóviles se vieron afectados por la escasez de chips a fines del año pasado, intentaron dejar las fábricas inactivas hasta que los problemas desaparecieron.

Pero con la crisis que se extiende hasta su quinto mes y empeora, se están volviendo creativos para mantener al menos parte de la producción avanzando.

Nissan está dejando los sistemas de navegación fuera de los miles de vehículos que normalmente los tendrían debido a la escasez. Ram ya no ofrece sus camionetas 1500 con un espejo retrovisor inteligente ; estándar que monitorea los puntos ciegos. Renault ha dejado de ofrecer una pantalla digital de gran tamaño detrás del volante en su SUV Arkana, también para ahorrar en chips.

La crisis es una prueba histórica para la industria automotriz centenaria, justo cuando está tratando de acelerar un cambio hacia vehículos eléctricos más inteligentes. Durante décadas, los fabricantes de automóviles se movieron constantemente para incluir más y mejores características avanzadas; ahora, están eliminando algunos de ellos, al menos temporalmente, para salvar sus ventas.

Ese retroceso subraya la profundidad de los problemas que enfrenta la industria. Apenas la semana pasada, BMW AG , Honda Motor Co. y Ford Motor Co. señalaron un empeoramiento de los problemas debido a la escasez de chips. No asegurar los suministros críticos es un gran revés a corto plazo ( este año se perderán millones de ventas de vehículos ) y es un mal augurio para el futuro a medida que se intensifica la competencia de las empresas de electrónica de consumo y de Internet conocedoras de la tecnología.