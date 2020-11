"Cómo vender cualquier cosa en Internet", explica el fundador de Amazon en su nuevo libro

El Internet es un sitio para vender cualquier cosa: eso entendió Jeff Bezos, fundador de Amazon y el hombre más rico del mundo, cuando comenzó a vender libros, música y videos, pero después recibió un mensaje que dio el éxito a su negocio:

"Ojalá vendieran escobillas de limpiaparabrisas, porque tengo que cambiarlas ya", escribió un cliente en su tienda en línea, según comenta Bezos en su nuevo libro.

"Crea y Divaga. Vida y reflexiones de Jeff Bezos", de la editorial Planeta, es el título de la obra que saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre en todo el mundo, donde el empresario cuenta cómo comenzó su gran imperio.

Actualmente, Amazon distribuye 10 mil millones de artículos al año alrededor del mundo, las 24 horas y los siete días de la semana.

El libro también contiene recuerdos familiares, claves de sus decisiones empresariales, así como la razón por la cual abandonó el fondo de inversión en el que trabajaba en 1994 para fundar su propia empresa.

Asimismo, el estadounidense explica la relación entre fracaso e innovación, ya que, si bien muchas empresas afirman que promueven la innovación, muchas no hablan de sus experimentos fallidos.

Por último, entre los temas más destacados habla sobre la atención al cliente y su deseo por hacer de Amazon "la empresa más orientada al cliente del mundo".

