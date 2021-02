Nueva función de WhatsApp permite hacer video llamadas vía Messenger Rooms

Monterrey.- Luego de la polémica generada por las nuevas políticas de privacidad que le costaron a WhatsApp la pérdida de millones de usuarios y generaron un desplome en las descargas de nuevos usuarios, el servicio de mensajería anunció una nueva función que probablemente le haga la vida más fácil a quienes aún utilizan WhatsApp Web de manera cotidiana.

Recientemente, WhatsApp Web estrenó una nueva función, la cual te permitirá conectarte en videollamada por medio del servicio Messenger Rooms. Si bien, aún es imposible crear una videollamada directamente en WhatsApp Web, esta opción te permitirá crear la sala.

El procedimiento a seguir es muy sencillo, lo único que debes de hacer es dirigirte a la opción de "adjuntar" (esta opción está presente en cualquier conversación, ya sea individual o grupal) la cual está representada por el ícono de un clip.

A continuación se desplegará un menú donde en la parte superior se mostrará un ícono en forma de cámara de video, es ahí donde se debe pulsar para crear la sala de video chat.

WhatsApp inició el año con el pie izquierdo

Con el comienzo de este año 2021, WhatsApp sacudió al mundo con sus nuevas políticas de privacidad, mismas que provocaron la migración masiva de sus usuarios a otras alternativas de mensajería similares como Telegram.

A principios del mes de enero, Telegram publicó información en su cuenta oficial de Twitter, en la que se jactaban de haber obtenido 25 millones de usuarios nuevos en menos de 72 horas, esto producto del gran descontento que se generó en la comunidad de Internet entorno a las nuevas políticas de privacidad.

Telegram surpassed 500 million active users. 25 million new users joined in the last 72 hours: 38% came from Asia, 27% from Europe, 21% from Latin America and 8% from MENA. https://t.co/1LptHZb9PQ