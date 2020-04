Modelo aterrador muestra cómo se vería un 'gamer' en 20 años

¿Recuerdas a la pálida y jorobada modelo 'Emma' del año pasado que se suponía que nos advertía de los peligros de trabajar en una oficina?

Bueno, ahora hay una nueva creación grotesca en el mundo y esta vez quiere advertirnos de los peligros de pasar tantas horas en los videojuegos.

Sí, los videojuegos son un objetivo bastante fácil teniendo en cuenta que todos estamos en autoaislamiento en este momento y muchas personas se están tomando el tiempo para ponerse al día con algunos juegos que pueden haberse perdido.

Y así, un equipo financiado por el portal OnlineCasino.ca ha creado 'Michael' que, según dicen, es el aspecto que tendrán los jugadores ávidos en 20 años si no cambian su comportamiento. Lo que aparentemente no se dan cuenta es que hemos tenido videojuegos durante mucho más de 20 años y, como resultado, no hay demasiados Michaels caminando.

'La visualización muestra que Michael tiene la piel pálida y pastosa después de años de estar bajo luz artificial y el resultado de la falta de vitamina D y B-12. Tiene eczema relacionado con el estrés en las piernas y los brazos y una inclinación permanente hacia atrás debido a una mala postura", explican las personas detrás de la creación.

"Desde la falta de sueño y la deshidratación, hasta la falta de vitamina D, fatiga visual digital y "pulgar PlayStation ", estas son solo algunas de las implicaciones físicas de pasar horas en línea, en una silla de juego, lejos de la luz solar y la actividad física".

Para diseñar a Michael, los investigadores revisaron los informes de tales organizaciones en el Servicio Nacional de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el National Geographic y el entretenimiento interactivo del Reino Unido sobre los posibles efectos del estilo de vida del jugador.

Esto incluyó los impactos físicos en el cuerpo humano, incluidos los músculos, la piel, los ojos y el cabello, de permanecer en el interior, permanecer sentado en una silla y pasar demasiado tiempo mirando la pantalla de una computadora.

Usando esta información, el equipo trabajó con animadores y artistas para crear a Michael, una representación visual de un futuro jugador.

El equipo da cinco consejos para que los jugadores se cuiden mejor, como estirarse o hacer ejercicio regularmente para calentar los músculos, evitar el resplandor de las pantallas iluminando uniformemente la habitación, una dieta saludable, mantenerse hidratado con agua y sentarse correctamente.

El autoaislamiento de coronavirus ha llevado a un auge en los juegos en línea, y los jugadores gastan casi un 19% más de tiempo en un juego promedio, informan los expertos. A pesar de la oposición de los académicos y la industria, la Organización Mundial de la Salud ahora reconoce la 'adicción' a los videojuegos como un trastorno psicológico oficial.

(Con información de Metro.co.uk)