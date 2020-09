¡A viajar!, México lo logra: recupera demanda turística

La búsqueda de vuelos para los principales destinos vacacionales del país muestra una clara recuperación para septiembre y octubre, esto a la par de que los valores del Índice de Percepción de Seguridad se mantienen en buen nivel.

Como se recordará, México es el séptimo país más afectado por la pandemia del Covid-19, según datos actualizados del Center for Systems Science and Engineering y refrendados por el World Travel and Tourism Council.

En este contexto y a pesar de los más de 647,000 afectados por el virus en global, son más de 538,000 los recuperados y el recuento diario de nuevos casos muestra una tendencia descendente desde principios de agosto. Estos datos deberían favorecer la recuperación turística para el último trimestre del año.

Para corroborar esta tendencia, Mabrian Techonologies, consultora especializada en análisis de Big Data e Inteligencia Turística, e Interamerican Network realizó un análisis de la evolución del Índice de Percepción de Seguridad y de la demanda en búsquedas de vuelos de tres de los principales destinos vacacionales de México: Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta.

La evolución del Índice de Percepción de Seguridad entre junio y agosto refleja niveles de confianza altos para los tres destinos.

El destino Los Cabos es el que ofrece un nivel de confianza más alto en el periodo, seguido de Cancún, mientras que Puerto Vallarta ve su nivel de confianza muy afectado a partir de final de julio debido a un grave problema de seguridad ocurrido en esas fechas con un grupo de turistas domésticos, sin relación con la pandemia del Covid-19.

Lo que viene

Sin embargo, lo que viene es mejor, ya que el análisis de los datos de la evolución de demanda en búsqueda de vuelos para los meses de septiembre y octubre muestran datos positivos que indican una reactivación de la demanda. Analizando las búsquedas espontáneas realizadas entre el 1 y el 22 de agosto para viajar a los tres destinos analizados entre septiembre y octubre, se observa un sustancial incremento de interés. En concreto, comparando las búsquedas realizadas los 10 primeros días de agosto a las realizadas los siguientes 10 días, los incrementos superan el 50% en todos los casos.

Por destinos, Cancún es el que muestra una tendencia de crecimiento más pronunciada, pero seguida muy de cerca por Los Cabos y un poco más a la distancia Puerto Vallarta