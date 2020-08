¡Ya quieren salir!: 40% de mexicanos listos para ir a cines, bares, restaurantes y librerías

Si de salir a distraerse se trata, un 40% de los mexicanos se declararon listos para hacerlo en los siguientes 3 meses.

Y es que una encuesta reciente elaborada por la firma OCCMundial refiere que dicho porcentaje dijo que se alista para visitar cines, bares, restaurantes y librerías.

Al analizar el comportamiento derivado de la pandemia por el Covid-19, la firma explicó que al menos en CDMX y después de cuatro meses de inactividad, las salas de cine ya reabrieron sus puertas, sumándose así a otros lugares (bares, restaurantes, librerías) que, con las medidas sanitarias correspondientes, buscan reactivar su economía.

En específico, el reporte arroja que mientras que un 11% está listo para salir a la de ya, y un 29% señala que esperará de 1 a 3 meses para hacerlo, lo que suma 40 por ciento.



En este contexto apuntó que sin embargo también existe otra cara de la moneda, la cual muestra que un 34% no tiene planes de salir a esos lugares en los próximos 6 meses y que un 26% mencionó no tener ganas de acudir a ellos.

Otro factor que se ha observado es que 4 de cada 10 personas "han podido ahorrar" al no visitar lugares de esparcimiento durante la pandemia.

En contraste con lo anterior, un 34% indicó que, incluso sin consumir en lugares de esparcimiento, ahora cuenta con otros gastos que no le permite ahorrar; otro 23% informó que no ha visto un cambio en su economía al no soler visitar estos espacios antes de la pandemia.

La encuesta además revela que el 20% de las empresas está contratando con normalidad, porcentaje más alto en las últimas 16 semanas.



Además, 9 de cada 10 compañías no ven su recuperación económica en el corto plazo. "El 26% de las organizaciones mantiene sus contrataciones en pausa, es decir, una disminución de 9% respecto a la semana pasada; por otra parte, un 50% de las empresas sigue haciendo contrataciones en puestos críticos, los cuales se refieren a aquellos que por su naturaleza son indispensables tanto para la operación como la comercialización la empresa.

Además, 20% está contratando con normalidad, porcentaje más alto en las últimas 16 semanas, lo que muestra una tendencia positiva en la reactivación de la generación de empleos y 4% está contratando mucho más que antes, detalló la firma a través de su "Termómetro Laboral".