McClatchy, dueña del Miami Herald, se declara en bancarrota

Las finanzas de McClatchy han ido en declive a medida que disminuyen las subscripciones tradicionales y la gente consume cada vez más noticias por internet. Al igual que otras empresas de medios, ha intentado incursionar en las plataformas en línea, con cierto éxito.

Los 30 diarios de McClatchy Co., entre ellos The Charlotte Observer, The News & Observer de Raleigh (Carolina del Norte) y The Star-Telegram de Fort Worth (Texas) continuarán operando normalmente mientras la empresa se reestructura.

Los orígenes de la compañía se remontan a 1857, con la publicación de cuatro pliegos en Sacramento, California, tras el auge de la "fiebre del oro". Esos pliegos pasaron a ser luego el diario The Sacramento Bee.

McClatchy recibió una inyección de liquidez de 50 millones de dólares de Encina Business Credit. Ese monto, sumado al flujo normal de caja, será suficiente para financiar a la empresa, que sigue teniendo su sede en Sacramento.

"Cuando la prensa local sufre de cara a los desafíos de la industria, sufren también sus comunidades: aumenta la polarización, las relaciones sociales se erosionan y los costos de los préstamos aumentan para los gobiernos locales", declaró el director general Craig Forman. "Estamos tomando decisiones con velocidad y empeño para beneficiar a nuestros accionistas y a nuestras comunidades".

McClatchy anticipa para el cuarto período del año ganancias de 183,9 millones de dólares, un descenso de 14% comparado con el año previo y se calcula que sus ganancias en todo 2019 fueron 12,1% menores a las del año anterior. Ello significa que las ganancias de la empresa cayeron por seis años consecutivos.

Además, la compañía desea dejar de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Las subscripciones digitales exclusivas han aumentado en casi 50% de un año a otro, informó McClatchy y su versión digital aporta actualmente 40% de los ingresos de la empresa y esta cantidad sigue creciendo. La compañía cuenta con más de 200.000 subscritores exclusivamente digitales.

"McClatchy sigue siendo una empresa fuerte con un compromiso inquebrantable hacia el periodismo independiente que ha durado cinco generaciones de mi familia", declaró Kevin McClatchy, presidente de la compañía y bisnieto del fundador, James McClatchy.

Diarios y cadenas independientes enfrentan tiempos duros por igual. Se calcula que la circulación diaria de periódicos en Estados Unidos, tanto digital como impresa, bajó 8% en 2018 respecto del año previo a 28,6 millones entre semana. La circulación dominical cayó 9% a 30,8 millones, de acuerdo con el centro Pew Research Center for Journalism and Media.

El año pasado, el director editorial del The York Times, Dean Baquet, pronosticó la muerte de "la mayoría de los periódicos locales en Estados Unidos" en un periodo de cinco años, excepto los que sean comprados por multimillonarios. Tal es el caso de The Washington Post y Los Ángeles Times, ambas publicaciones nacionales que ahora están prosperando.

The Boston Globe, Minneapolis Star-Tribune y Las Vegas Review-Journal son otros diarios estadounidenses importantes que parecen estar recuperándose luego de ser adquiridos por personas adineradas.