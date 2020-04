Más de 3 mil restaurantes en peligro de no volver a abrir en NL afectados por Covid-19

Poco más de tres mil restaurantes de Nuevo León están en riesgo de no volver a abrir sus puertas a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19.

El presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en la entidad (Canirac), Jorge Moeller, reveló este lunes que el aislamiento social les trajo como consecuencia una baja en la afluencia de clientes de más del 95 por ciento.

Esto ha provocado que muchos de los negocios, formalmente establecidos, opten por cerrar sus puertas ya que es muy costoso mantenerlos abiertos si no hay ventas.

“Las desiciones que se han tomados aunque positivas, han sido dolorosas, muchas de ellas, en el caso de nuestra industria”, señaló el también empresario restaurantero.

Moeller detalló que en Nuevo León hay registrados ante la Canirac mas de 10 mil negocios formales y 12 mil informales; aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) solamente reconoce a los 10 mil formales.

“De esos 22 mil restaurantes y basándonos en la estadística del Inegi, 10 mil son los totalmente formales y a como está la situación, podrían no volver a abrir tres mil”, alertó.

Señaló que muchos de estos establecimientos trataron de adaptarse en la primera parte de la crisis sanitaria e implementaron el servicio a domicilio, sin embargo, rápidamente se dieron cuenta que la gente optaba por cocinar en casa y no compraba alimentos ya preparados.

“Nosotros venimos arrastrando una crisis del 2019, en donde prácticamente la economía estuvo detenida y muchos le apostamos al 2020 como el año de recuperación, pero en este 2020 nos recibe este Coronavirus para darnos en toda la 'corona'”, comentó el restaurantero.

Moeller lanzó un llamado a la sociedad en general y al gobierno para que no dejen de consumir en los negocios, a través de esta nueva modalidad que se ha implementado de servicio a domicilio, ya que de "no ser solidarios y no apoyar habrá miles de desempleados.

“Yo invito a la gente a que no salga de sus casas, invito a la gente a que se lleven a los restaurantes a su casa, que se sigan sumando municipios, empresas, usuarios.

“Somos una gran urbe acostumbrada hasta a comer dos veces al día en restaurante y solamente hacer una comida en casa, sigan así y traten de apoyar con la compra de platillos, que nosotros también implementaremos mejores costos, platillos de 99 pesos, de máximo 199 pesos”, concluyó.