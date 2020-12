Ni la pandemia "apagará" maratón lupe-candelaria

Ni la pandemia apagará las celebraciones del tradicional maratón Guadalupe-Candelaria (Navidad, Año Nuevo, Rosca de Reyes y Tamales de 2 de febrero), donde, de acuerdo a expertos, habrá una inversión importante.En un reporte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) refiere que si el festejo es en casa, el promedio del gasto es de $6,500 pesos. Sin embargo, si compramos comida hecha, ejerceremos un gasto promedio es de hasta $10,700 pesos.

Algunos de los productos o alimentos en los que se destinará este gasto ya sea para hacer en casa o compralo hecho son pierna de cerdo, pasta, ensalada de Navidad, lasagna, tamales, pavo, cazuelas de guisos, pasteles, rosca de reyes, y bebidas como refrescos, ponche, cerveza y tequila.

"En este 2020 afectado por la pandemia no dejaremos de hacer valer nuestras tradiciones, pero debemos hacerlo observando los protocolos de prevención necesarios para evitar la propagación del virus que eleve los contagios y decesos. La consigna es fácil de entender: celebremos sin enfermarnos", subrayó

Mientras tanto, la ANPEC dijo que aunque es bueno que las celebraciones no se pierdan, hay que decir no al consumismo y comprar lo necesario evitando así caer en el endeudamiento."Hagamos conciencia, atendamos el llamado que hace la OMS para que estas fiestas de fin de año las realicemos con un máximo de prevención. Celebremos con nuestro núcleo familiar de la misma ciudad (reuniones de no más de 10 personas), saniticemos el área del convivio, procuremos no cocinar en grupo y lavemos constantemente nuestras manos, tengamos mayor cuidado de nuestros adultos mayores y menores", comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

¿Y las posadas?

Llegó diciembre y sus posadas, y aunque en esta ocasión serán celebradas de una forma diferente o más moderada ante el paso de la pandemia por el Covid-19, su inversión es un tema que no puede quedar fuera dentro de los gastos en nuestros bolsillos.

De acuerdo a algunos cálculos de la ANPEC, en este 2020, una posada- para un grupo de 15 personas que celebrarán en casa- puede representar una inversión de alrededor de $7,500 pesos.

Enuméro que algunos de los gastos en la realización de las posadas del año pasado ( considerando un paquete para 15 personas en casa) incluyen 1 kilo de pierna de cerdo con un precio de $984 pesos y 2 kilos de pasta equivalente a $216 pesos.

Otros alimentos como ensalada, puré, pavo y relleno implican una inversión conjunta cercana a los $1,000 pesos.

"Un kilo de ensalada son cerca de $128 pesos, dos kilos de puré $216 pesos, pavo es un poco más pues son $405,y su relleno $250 pesos", refirió.