Macy's podría perder más de $1.000 millones

De acuerdo con un informe preliminar de la gran tienda departamental con sede en Nueva York, las ventas caerían a unos 3.000 millones de dólares, 45% menos que los 5.500 millones registrados hace un año.

La empresa dijo que probablemente registraría una pérdida de entre 905.000 millones y 1.100 millones de dólares.

Macy´s tuvo ganancias por 203 millones de dólares en el primer trimestre, que finaliza el 2 de mayo.

