LEGO quiere deshacerse del plástico en sus ladrillos

El fabricante de juguetes danés dijo en un comunicado que las nuevas bolsas comenzarán a aparecer en cajas de LEGO a partir de 2021, como parte de una inversión de 400 millones de dólares en iniciativas de sostenibilidad durante los próximos tres años.

Las bolsas han estado en desarrollo durante los últimos dos años. "Recibimos muchas cartas de niños preguntándonos por qué todavía usamos plástico de un solo uso en nuestras cajas, lo que nos inspiró a comenzar a hacer este cambio", dijo Tim Brooks, vicepresidente de responsabilidad ambiental de LEGO.

"Esto es parte de nuestra ambición de hacer que todos nuestros envases sean sostenibles para fines de 2025", agregó.

Children asked, and we listened. Recyclable, sustainably-sourced paper bags will be tested in LEGO boxes from 2021.