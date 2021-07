Las tendencias de inversión en el segundo semestre 2021

Creímos que esto solo duraría únicamente unos meses, pero aún continuamos con los residuos de esta situación causada por el COVID-19. Nos dimos cuenta de que muchos negocios no son estables e incluso que un empleo no siempre es seguro.

La sociedad e incluso ahora los jóvenes han comenzado a cuestionarse sobre su futuro y lo que harán para poder cumplir sus metas y sueños. E inevitablemente surge la pregunta del millón… ¿Dónde puedo invertir mi dinero?

Por el miedo a perder su capital muchos analizan cautelosamente donde podrían hacer crecer su dinero y lo tienen estancado en una cuenta bancaria o incluso peor aún, debajo del colchón sin generar un solo centavo.

Ya hemos entrado al segundo semestre del 2021 y es momento de hacer crecer el dinero. Aquí les compartiremos algunas opciones en tendencia para invertir.

1. BIENES RAÍCES

Una de las industrias con más crecimiento, segura, rentable y de bajo riesgo.

A pesar de la situación económica causada por la pandemia por COVID-19, la compraventa de bienes no ha sufrido una afectación grave como en el negocio del retail.

Eligiendo bien el inmueble a comprar los resultados pueden ser positivos. Según la revista Forbes “Si se hace una correcta elección (en la inversión) la ventaja es la obtención de utilidades de hasta 30%, en un periodo promedio de tres años.” Recuerda que invertir en bienes raíces también requiere de paciencia, ya que la utilidad llega con el paso del tiempo, cuando el valor de la propiedad incrementa.

Una ventaja por considerar es que la adquisición de los bienes raíces otorga beneficios fiscales y los intereses hipotecarios son deducibles de impuestos. También para incursionar en este tipo de negocio hay diferentes alternativas de planes de inversión y financiamiento. Solo recuerda estudiar muy bien tus opciones y adquirir la que más beneficios te brinde.

2. BITCOINS

Actualmente la famosa moneda virtual esta en su máximo, siendo una de las más buscadas en el mundo de los inversionistas. Pero debes tener en cuenta que su valor suele ser alto, ya que la moneda virtual fluctúa mucho y así mismo sucede con las perdidas. Es importante monitorear diariamente el estado del mercado y solo así podrás comenzar a obtener beneficios y anticiparte a las posibles perdidas.

Pero sí logras entender y profundizas en este mundo virtual, las ganancias en este tipo de inversión pueden ser muy atractivas, ya que indudablemente la moneda virtual será la nueva transacción del futuro.

3. BONOS

Has escuchado hablar de los bonos, pero tal vez no sabías que pueden hacerte ganar dinero. Los bonos funcionan dando un préstamo a una organización a cambio de un pago de interés durante un periodo de tiempo establecido. Esta promesa de pago debe contemplar las siguientes variables:

Monto destinado a la inversión.

Fecha fijada para la devolución del capital junto a los intereses.

Moneda en que se efectúa.

Modalidad en la que se ejecutarán los pagos correspondientes.

La ventaja de este tipo de inversión es que es negociable y segura, pero la rentabilidad de este varia dependiendo del monto de inversión. El riesgo que pudieras correr con este tipo de inversión es que la inflación tenga un incremento que se situé por encima del rendimiento final.

4. CFDs O ACCIONES

Invertir en acciones en la bolsa de valores, es lo mas habitual y también una de las inversiones que la mayoría de las personas conocen. Consiste en invertir en una empresa, marca o producto y comprar una acción o varias, es decir estas comprando una pequeña parte de la empresa.

Es un ámbito muy interesante ya que si tu astucia e intuición te lo permite pueden resultar muy rentable, para ello hay que mantenerse informado de las tendencias y por supuesto de los riesgos que pudieran ocurrir.

Algunas de las industrias más prometedoras para invertir en México son las productoras de harina de maíz y tortilla, alimentos y bebidas, embotelladoras, productoras avícolas, construcción y tecnología.

Invertir en cualquier producto o servicio, sin importar el giro del negocio siempre implica un riesgo, pero bien dicen que el que no arriesga no gana y el que no gana se queda sin lana.

Siempre antes de invertir asesórate, conoce a profundidad tus objetivos y tolerancia al riesgo. Hay muchas opciones y recomendaciones donde invertir, pero siempre elige la que más se adapte a tu perfil, la que más se adapte a lo que tú necesitas. Si tienes ahorros o dinero parado, muévelo, haz que el dinero trabaje para ti.

Diversifica tu inversión e invierte de forma inteligente.