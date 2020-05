Las aerolíneas rechazan medida de asientos intermedios vacíos en los vuelos

Ginebra.- En un comunicado, IATA defiende que el uso generalizado de mascarillas es suficiente para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades "ya de por sí bajo" y evita tomar otras medidas adicionales actualmente en consideración, como dejar vacío un asiento entre dos pasajeros.

With the layered approach of temporary biosecurity measures in place like the ones below, IATA does not support mandating measures that would leave ´middle seats´ empty. #COVID19



