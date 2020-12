KFC ahora venderá... ¿consolas de videojuegos? ¡Esta es la KFConsole!

¡No es broma! La cadena de comida rápida, especializada en pollo frito, anunció desde junio que presentaría una consola de videojuegos de nueva generación que sería competencia directa con las de Sony y Microsoft, Play Station 5 y Xbox Series X.

Sin embargo, en aquel momento parecía un simple chiste, pero KFC hablaba en serio y hoy es una realidad.

El diseño de la KFConsole ha gustado a la comunidad gamer.

La cadena de restaurantes se alió con diferentes empresas desarrolladas de tecnología, y presentó de manera oficial la KFConsole: un hardware capaz de correr videojuegos de la más alta calidad con experiencias en 4K o hasta 240 cuadros por segundo.

Contará con una tarjeta gráfica RTX de Asus, más 1 TB de almacenamiento SSD de Seagate y memoria RAM de 32 GB; nada que envidiar a sus competdoras.

La consola permitirá calentar pollo frito en su interior.

Pero la cosa no termina ahí, pues la KFConsole te permitirá almacenar tu pollo frito en su interior y mantenerlo caliente con la temperatura generada por la propia consola, aprovechando el calor que emite mientras juegas.

KFC y Cooler Master han dado hasta el más mínimo detalle de cómo funcionaría esta consola de videojuegos, y aunque todo apunta a que van en serio, aún se han generado dudas respecto al futuro de el proyecto, pues no han dado a conocer cómo conseguir este hardware o cuántas unidades contemplan fabricar.

Lo que es un hecho es que ha sido una campaña de marketing exitosa que se ha vuelto mundial; sobre todo tomando en cuenta que al parecer son ellos quienes están detrás de los famosos y misteriosos monolitos que se encontraron, primero en Utah y después en varias partes del mundo, pues en uno de los videos donde anuncian la consola, se puede apreciar claramente estos extraños objetos, incluso hay quien señala que el logotipo de la KFConsole hacen alusión a ellos.

The console wars are ????????.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip