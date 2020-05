"Jumpy Jumpy", el juego que causa enojo en usuarios de Facebook

El juego "Jumpy Jumpy" ha provocado gran confusión y enojo entre los usuarios de Facebook pues cuando ven publicaciones sobre la aplicación aparece su foto de perfil.

La molestia se origina cuando en las descripciones de las publicaciones compartidas ponen algo como "La foto de mi novia", "La de la fotos es mi pu$#", la persona de la foto vende drogas", "la persona de la foto me debe dinero", "la foto de mi amante", entre otras más, y en la imagen compartida de la invitación al juego aparece la foto del usuario que está viendo la publicación. Por lo que algunos usuarios llegan a pensar que se pueden meter en problemas si sus amigos lo ven pues es algo falso.

Algunos usuarios han llegado a denunciar las publicaciones por compartir información falsa, porque piensan que las están difamando, pero lo cierto es que todos los demás usuarios ven sus propias fotos de perfil y no la de ellos.

Dios bendiga JUMPY JUMPY ?????????????? hasta me quieren turkear, si alguien habla ese idioma quizás me lo traduzca. pic.twitter.com/Ka5llsq0MU

Aunque otros lo han tomado a broma y hasta publican memes con mensajes de fotos de enamorados o con regalos diciendo "Vi que somos novios en Jumpy Jumpy", mientras otros comparten su frustración.

Otras chicas con el juego de Jumpy Jumpy // YO leyendo que soy lesbiana, el amor de tu vida, pvta, que extraño a mi ex, novia, que debo dinero, nudes, ya hicimos el sin respeto, que no me baño... pic.twitter.com/jgh7D9izui