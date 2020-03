Joven millonario revela cómo ahorra el 80% de lo que gana y en qué nunca gasta

El patrimonio neto de Todd Baldwin superó un millón de dólares cuando tenía 25 años.

Hoy, a los 27 años, gana US$615,000 anuales (US$305,000 después de los gastos comerciales) gracias a una combinación de ingresos de propiedades de alquiler, su trabajo diario trabajando en ventas de seguros comerciales y el dinero extra que gana como comprador secreto.

La mayoría de sus ingresos provienen de las seis propiedades de alquiler que posee con su esposa, Angela: ganan US$460,000 por año en alquiler. Después de los gastos, incluidos los pagos de la hipoteca, los impuestos, los seguros y los servicios públicos, conservan alrededor de US$150,000 por año.

“Aunque nuestro patrimonio neto es de siete cifras, no hacemos muchas de las cosas típicas que la mayoría de la gente imagina que hacen los millonarios. Somos súper frugales ”, dice Baldwin, quien usa una alianza de goma de US$12 y comparte un Ford Focus 2009 con su esposa. Debido a que mantiene sus gastos tan bajos, puede ahorrar más del 80% de su salario neto.

¿Cómo ahorrar el 80% de nuestro ingreso?

El millonario evita gastar dinero en dos cosas, le dice a CNBC. Para empezar, no gasta en entretenimiento, como restaurantes y cine. Gracias a su trabajo como "comprador secreto", en el que le pagan por salir a cenar, ir de compras, ver películas e incluso visitar hoteles y casinos, y luego completar encuestas describiendo las experiencias. Ese empleo permite a Baldwin y a su esposa gastar tan solo alrededor de 25 dólares al mes en comida.

"Hay muchas empresas que quieren saber cómo trabajan sus empleados y cómo está respondiendo el mercado a sus productos", explica. "Por lo tanto, esas compañías contratarán firmas de compras misteriosas para encontrar contratistas independientes como yo para ir a posar en su establecimiento como cliente habitual, comprar el producto o servicio y luego informar sobre ello".

Ha ganado alrededor de US$30,000 desde que comenzó a hacer compras misteriosas hace años en la universidad. Las encuestas que completa después de la experiencia no requieren demasiado tiempo y, por esa razón, le resulta difícil justificar el gasto de dinero en bares y restaurantes. "Si un amigo quiere ir a un bar o alguien quiere ir a ver una película, por lo general trato de esperar hasta que pueda conseguir una tienda misteriosa", dice.

Gracias a las compras secretas, él y su esposa gastan alrededor de US$25 al mes en comida.

"Otra cosa en la que nunca gastaré dinero es en tarifas innecesarias de cuentas bancarias o tarifas de tarjetas de crédito", dice Baldwin. Eso no quiere decir que no use tarjetas de crédito, que tiene 13 tarjetas, pero siempre realiza los pagos a tiempo para evitar cargos.

Baldwin, quien fue criado por una madre soltera y comenzó a trabajar cuando tenía 12 años, se emociona al ahorrar. "Es realmente divertido poder comprar algo y luego elegir no hacerlo", dice.

Piensa en todas sus compras, especialmente en las grandes: “Mi esposa y yo queremos formar una familia en los próximos años, y estaba pensando que podríamos comprar un SUV. Estaba mirando unas que costaban alrededor de US$60,000". Sin embargo, después de ejecutar los números, decidieron redirigir ese dinero a otra parte. "Tomamos los 60 mil y compramos otra propiedad de alquiler, y ahora el flujo de efectivo de esa propiedad es de US$4,000 por mes".

Finalmente, los ingresos por alquiler "podrían pagar cuatro de esos SUV que me gustaron", agrega.

Lo único en que a Baldwin le gusta derrochar es en algo para Angela, si ella se lo permite. "¡Mi esposa es más comedida que yo!", asegura el millonario, recordando que hace un par de años, le compró un bolso por unos 500 dólares, pero la mujer la cambió por una cartera de 60 dólares y luego invirtieron la diferencia.

(Con información de CNBC)