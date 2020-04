Insuficiente el plan de reactivación: ABM

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, consideró que el plan de reactivación económica presentada por el Ejecutivo "fue insuficiente".

En Palacio Nacional, a donde acudió en una breve visita, dijo que no acudió a la comida del presidente con empresarios de Nuevo León, pues "no ve que no he comido".

Al ser cuestionado sobre el plan de reactivación del Ejecutivo para enfrentar la pandemia, explicó en entrevista que "hay 6.3 millones de pequeñas empresas, ayudar a 1 millón o 2 millones no resolvemos el problema, hay que meterle mucho más dinero".

Por darles una idea, precisó, Estados Unidos decidió hace tres semanas inyectar 10% del Producto Interno Bruto (PIB) como liquidez al mercado, y en la Cámara de Representantes se anunció otro billón de dólares, por lo que ya representaría 15% del PIB.

Por su parte, relató, Alemania prevé destinar 20% del PIB, mientras que "los programas y planes que presentó el presidente (Andrés Manuel López Obrador) el domingo son 2% del PIB, no llegan a $500,000 millones de pesos".

"Entonces la dimensión del problema que nosotros vemos no coincide con la que ve el presidente", señaló el directivo, quien añadió que ante la emergencia la ABM ya actuó en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).