Instagram ahora te aconsejará a quien dejar de seguir

La red social Instagram ha establecido dos categorías con el argumento de que sus usuarios conozcan mejor qué cuentas siguen, según ha comunicado a través de Twitter: 'con quienes menos interactúa' y 'que aparezcan más'.

Así, esta compañía propiedad de Facebook revisa las cuentas con las que el usuario interactuó en los últimos 90 días y las divide en esos dos grupos.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap "Following" and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr