'Inocente palomita': Dice Volkswagen que cambio de nombre fue sólo una broma

Este martes, Volkswagen of America lanzó un comunicado de prensa para anunciar el cambio de nombre a "Voltswagen of America"; sin embargo, se trataba de una "pequeña" broma con motivo del Día de los Inocentes (April 's Fool).

Volkswagen of America issued false statements this week saying it would change its brand name to "Voltswagen" as a way to stress its commitment to electric vehicles, admitting that the supposed name change was just a pre-April Fool's Day joke - Mark Gillies, firm's spokesperson pic.twitter.com/ddJoRodwiL

En una publicación en redes sociales, la compañía automovilística alemana declaró abiertamente que el cambio de nombre correspondía a un enfoque que tendrían hacia la producción de vehículos eléctricos.

Sin embargo, el portavoz de la empresa, Mark Gillies, confirmó que el comunicado había sido un engaño previo al "Día de los Inocentes" y como una forma de destacar su apuesta por los vehículos eléctricos.

Cabe resaltar que en 2015, VW se vio en una controversia tras permitir que vehículos que funcionaban con diésel contaminaran ilegalmente el aire, burlando las pruebas de emisiones del gobierno de Estados Unidos.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we´ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7