Industriales de NL cuestionan fondeo para proyectos de infraestructura

Nuevo León.- Aunque calificó de positivo el plan de reactivación económica anunciado ayer por el gobierno federal y que va integrado por 39 proyectos de infraestructura, el sector industrial de Nuevo León pidió más claridad sobre el fondeo y tiempo de ejecución que tendrán estas obras.

En rueda de prensa virtual, el dirigente de Caintra, Adrián Sada Cueva, comentó que " si no invertimos en nuestro país no crecemos, y si no crecemos no generamos los empleos que estamos requiriendo en estos momentos y seguramente en el futuro".

Sin embargo dijo que aunque el plan es "bienvenido", como empresarios estarán atentos a cómo será la forma en que se va a fondear.

"Creo que faltó algo de claridad. Esperemos que el gobierno nos dé claridad de cómo se va a fondear y en qué tiempo se van a conjuntar estos proyectos", aseveró.

Aunado a ello dijo que también se debe trabajar en dar certeza en materia energética, ya que hay que saber cuál va a ser el rumbo en esta actividad y que se le de confianza a los empresarios para invertir, ya que la energía eléctrica y gas natural son motores para la industria.