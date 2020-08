Advierten: subida de pensiones incentivará la informalidad

MÉXICO.- La nueva Reforma al Sistema de Pensiones tendría como primer impacto el incremento en la informalidad laboral, debido a la presión sobre los empleadores para cubrir un aumento en la aportación patronal de 5.15% a 13.87%, alertó el Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).



Y esque al realizarse una contratación formal, el patrón debe cubrir un porcentaje de "carga social" para que los empleados tengan prestaciones como la Afore, advirtió el presidente de dicho organismo, Armando Leñero.



Detalló que esa cifra hoy representa un 35%, es decir por cada peso que se paga correspondiente al sueldo neto del trabajador, el empleador paga 35 extra.



Con la reforma esa cifra se eleva a un 44%, por el incremento de ocho puntos en la aportación por el pago de pensión, explicó .



Puntualizó que "no es que esté mal apoyar a los empleados (la aportación del trabajador, en el caso de esta reforma, no incrementa)", más bien, opinó, "el problema es tomar esta medida de golpe", y no con un esquema paulatino, o generado de manera alterna otro tipo de estímulos a la comunidad empresarial.



Asimismo alertó que si para una compañía resulta insostenible pagar ese incremento en las pensiones, una salida por la que se puede inclinar es recurrir a un esquema de simulación, como pagar el salario mínimo al trabajador y dar el extra por fuera, como sucede en muchas empresas en la actualidad.



Paralelo a ello dijo que además con la propuesta de realizar una aportación- por parte del gobierno- que se resumiría en 4 Unidades de Medida de Actualización -UMA- (el valor diario de esta unidad es $86.88 pesos) se rompe la propuesta de que los empleos formales deben tener un esquema tripartito. Esto significa que para crear un empleo formal el apoyo sea conjunto, equitativo, entre empresa, el propio empleado y el gobierno, acentuó.



"Le sale más económico (a las autoridades) una propuesta así, pero no es la misma situación para las empresas, que en cierta medida se desmotivan porque en lugar de recibir impulso para su recuperación ven un incremento en sus pagos. La dimensión de apoyar al empleado no es una carga exclusiva de los empresarios, o no debiera serla", añadió el presidente del CEEF.

En general, acentuó, los especialistas de este centro se refieren a la medida como "arriesgada y con impactos considerables a largo plazo"



De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la ocupación informal ascendió a 22.6 millones, con cifras al cierre de mayo, por lo que la Tasa de Informalidad Laboral se posicionó en 51.8 por ciento.