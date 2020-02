Incrementan 26% fraudes financieros

En el último año, los mexicanos se han vuelto blanco de una práctica cada vez más común: los fraudes financieros.



Y es que, según datos recientes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) esto, junto al robo de identidad hoy figuran como dos de los fenómenos que más víctimas han cobrado en 2019.



Los números refieren que el año pasado, en el país se registraron ante dicho organismo 98,157 denuncias por posible fraude, lo que resultó un 26.2% superior con relación a 2018, cuando se reportaron 77,775 casos.



"La mayoría se dan principalmente por consumos no reconocidos, esa es la causa más importante, tuvimos el registro de 50,041", mencionó en entrevista el actuario Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros de la Condusef



En el caso del robo de identidad explicó que esto se ha mantenido en niveles similares, aunque, reconoció que en 2019 si hubo una reducción al pasar de 17,674 a 16,523 quejas.



Consideró que este tipo de prácticas siguen ocurriendo por dos factores que ahora van de la mano: el mexicano es muy confiado y la delincuencia es cada vez más oportunista.



Puede interesarte...

"Un fraude financiero es cuando por ejemplo cuando a mí me clonan la tarjeta, y bueno, ahí no hubo robo de identidad, porque esto más bien es cuando alguien me suplanta y tiene toda mi información, es decir, una credencial de elector a mi nombre con su fotografía y va a una sucursal y pide un préstamo a mi nombre, esa es la diferencia



En robo de identidad se ha mantenido en los mismos niveles y en el caso de fraudes si han aumentado de forma importante en los últimos años", explicó el vocero de dicho organismo.



En lo que respecta a Nuevo León, Chávez Ugalde dijo que en robo de identidad, el estado registró 938 reclamos ante la Condusef, un 23.1% menos con respecto a 2018, cuando se registraron 1,219 casos.



Por el contrario, en el caso de fraude sí hubo un incremento ya que totalizaron en 12,185 reclamos, es decir, un 11.6% más con relación a 2018 cuando hubo 10,921.



"En un robo de identidad que hace una supuesta empresa y que suplanta la identidad de otra que está legalmente constituida con el fin de robarle dinero a la gente.



Puede interesarte...

En Nuevo León hay un caso de una empresa que se llama Monto Fácil y la que suplanta la identidad se llama también así, es decir, usa la misma razón social", indicó.