Pide Ildefonso fortalecer la liquidez de las Pymes

En el marco de la crisis actual debe apostarse al fortalecimiento de la liquidez financiera de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de México, a fin de ayudarlas a mantenerse con vida.

En conferencia virtual, el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, afirmó que la flexibilización de acompañamiento de apoyos federales a dichas empresas es algo necesario, sobretodo si se toma en cuenta que este sector es el que más fuentes de trabajo genera en el país.

"El sistema bancario mexicano está tomando decisiones de autorización de financiamientos a las empresas bajo un esquema tradicional sin tomar en cuenta las nuevas circunstancias de la economía, bajo un panorama de la peor crisis económica de los últimos cien años y decrecimiento provocado por la pandemia", dijo durante la conferencia "La economía mexicana frente a nuevos riesgos y oportunidades", organizada por la ANEI.

Ante socios de dicho organismo, agregó que habría que para establecer mayor fluidez, por lo que "se tienen que tomar decisiones difíciles que el gobierno no ha querido hacer" así como un análisis de sectores post pandemia para apoyar a las Pymes, definir garantías y poner liquidez donde se necesita.

"Tenemos un problema serio, nuestra crisis va a ser más alargada de lo que se prevé y de acuerdo a donde estamos parados ahorita y a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud.

Las empresas que están observando viabilidad( en el mediano y largo plazo) tienen que proteger su liquidez y tiene que estar apalancada a una disponibilidad real de financiamiento", acentuó

Guajardo Villarreal señaló que la circunstancia es tal que "no hay soluciones mágicas" y cada quien tiene que tomar decisiones difíciles y "nos tenemos que ajustar a una realidad" que seguirá por varios meses.

En temas políticos, el ex funcionario federal dijo que no importa quien gane en noviembre en las elecciones de Estados Unidos, pues de igual manera México "no la va a tener fácil".

"La incertidumbre es el principal enemigo de la economía y de la planeación", aseveró.

Además, en el tema educativo criticó la forma en que se está manejando la implementación de las clases en línea sin brindarle apoyos en materia de equipamiento o servicios tecnológicos a las familias que menos tienen.

"El nivel de deserción que vamos a enfrentar y sus consecuencias de mediano y largo plazo son terribles", declaró.