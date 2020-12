Halo Infinite, ya tiene fecha aproximada de lanzamiento: otoño 2021

Estados Unidos.- "Halo Infinite", el nuevo capítulo de una de las sagas más icónicas de Xbox, por fin tiene una fecha aproximada: llegará en otoño de 2021, según anuncia este miércoles Joseph Staten, director creativo del videojuego de 343 Industries.

"There are those who said this day would never come..." But fortunately, it has! Fresh batch of @Halo Infinite news and screenshots today. Thanks for all your passion and patience, folks. We're taking the time to do this game right. https://t.co/OCGt6DURCg