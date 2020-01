Generación 'afore' tendría problemas: Coparmex alza la voz: urge reforma a pensiones en México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) alertó que con el actual sistema de pensiones solo el 25% de la generación de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) alcanzará una pensión y ello equivale al 4% de la población.

Gustavo A. De Hoyos, presidente de la Coparmex señaló que urgente replantear el sistema de pensiones y llevar a cabo una reforma.

"El sistema vigente desde 1997 es adecuado, pero debemos de aceptar que enfrenta una serie de problemáticas que no pueden seguirse postergando", indicó.

Explicó que la tasa de reemplazo en México, que se refiere al monto que se recibe de pensión como porcentaje del último sueldo, se encuentra entre 20% y 30% y es "la más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto "es reflejo del poco ahorro para el retiro que realizan los mexicanos; la tasa de aportaciones en nuestro país es apenas de 6.5% del salario, mientras que el estándar internacional es entre dos y tres veces mayor".

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), al cierre de diciembre de 2019 se tienen administradas 65.84 millones de cuentas en la Afores, dicha cantidad incrementó un 65% en últimos 10 años.

De Hoyos comentó, "debido a las condiciones del mercado laboral mexicano, en donde permea la informalidad, se inhiben que la mayoría de los trabajadores puedan cumplir con las horas (1,250 semanas de cotización), es decir 25 años de trabajo, siendo parte del sistema de seguridad social".

"Las cifras son alarmantes, sobre todo si consideramos que el dinero que reciben los pensionados no es suficiente para solventar una vejez digna", recalcó.

De acuerdo con especialistas la situación de las pensiones es una "bomba de tiempo"" porque se sigue sin ahorrar lo suficiente para el retiro y, por ende, traerá una fuerte presión en las finanzas públicas.

Indican que el número de personas de 60 años o más crece a una tasa más alta comparada con la población en edad de trabajar, cuando el promedio de la edad es de 33 años.

"Hay que incrementar el ahorro obligatorio e incorporar a todos los mexicanos que no estén aportando a su Afore, que empiecen a ahorrar. Es una agenda que está muy pendiente y no está en el debate, me preocupa porque es una bomba de tiempo", recomiendan.

