GBretaña: Se han salvado más de 4 millones de empleos

En un comunicado dirigido a legisladores, Sunak comentó que medio millón de empresas se han beneficiado del Plan de Retención de Empleo por Coronavirus, en el cual el gobierno pagará hasta 80% de los salarios de los trabajadores con permisos de ausencia temporal con hasta 2.500 libras (3.075 dólares) al mes.

Sin el plan, muchos de esos empleos se habrían perdido debido a que gran parte de la economía británica ha suspendido sus actividades para frenar la propagación del brote. Sin embargo, se prevé que la contracción de la actividad económica sea profunda, y muchos economistas pronostican un aumento en la tasa de desempleo en los próximos meses a por lo menos 10%, comparados con el 4% que tenía antes del brote.

El gobierno británico ha lanzado una serie de intervenciones para limitar el daño económico que, afirma, han proporcionado más de 15.000 millones de libras a los negocios en unas cuantas semanas.

Sunak anunció un nuevo plan el lunes que hará que el gobierno garantice el valor total de los préstamos a las pequeñas empresas en problemas. Dijo que no estaba convencido sobre el argumento de hacer que las garantías de préstamos al 100% también estén disponibles para las grandes empresas.

1/ Today, we're announcing a new loan scheme. A simple, quick, easy solution for those in need of smaller loans.



Businesses can apply for new Bounce Back Loans up to a maximum of £50,000, or 25% of turnover, with the government paying the interest for the first 12 months. pic.twitter.com/aBYcUkR9sR