Ahorra para tus próximas vacaciones; Elon Musk planea construir un resort en Texas

El año pasado, Elon Musk se mudó de California a Texas, Estados Unidos, no sólo para librarse de los altos impuestos del Estado Dorado, sino porque en la Costa del Golfo planea construir un puerto especial para su empresa SpaceX, así como un gran resort para turistas internacionales.

Los planes del hombre más rico del mundo llegaron a la luz pública tras la publicación de un anuncio de un puesto de trabajo publicado a través de la red social para profesionales.

La vacante es para un Gerente de Desarrollo de Resorts para SpaceX, quien deberá administrar el diseño, la arquitectura y la construcción del primer complejo empresarial espacial de Musk.

La sede de la "villa turística" será en Brownsville, Texas, donde actualmente se encuentran desarrollando la nave Starship para viajes comerciales a la Luna y Marte, donde Musk también sueña con construir pequeñas aldeas.

Al día de hoy, la vacante desapareció de la plataforma, por lo que se especula que el magnate encontró a la persona adecuada para el trabajo.

Además, se dice que los residentes de Boca Chica están molestos e indignados por la insistencia del director en jefe de Tesla, quien compró la mayoría de las casas de la comunidad ubicada en el condado Cameron para convertirlas en talleres.

Se rumora que quedan solo 12 residentes originarios que tratarán de permanecer en el lugar a pesar de las presiones y las ofertas por parte de la empresa de Musk.

There´s something genuinely magical about seeing #Starship #SN8 in person. Boca Chica is beautiful, quiet and serine. Then on the horizon is this hard to fathom, next generation rocket just hanging out. It´s incredible. Can´t wait to see it fly ?? pic.twitter.com/uhPlmZAJtt