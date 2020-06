Fornite transmitirá películas de Christopher Nolan

ESPECIAL.- Con el objetivo de seguir manteniendo unidos a miles de jugadores en estos difíciles tiempo, el reconocido videojuego de Fortnite anunció que proyectarán una trilogía de películas dirigidas por Christopher Nolan.

Hoy por la mañana, la desarrolladora Epic Games informó que este próximo viernes 26 de junio se transmitirán Batman Begins, Inception y The Prestige en el Teatro de la Isla.

Cabe destacar que la película que se proyecte dependerá directamente de la región del mundo en el que te encuentres.

En el caso de México, se ha elegido Inception, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy y Cillian Murphy.

Habrá tres funciones; la primera será en horario matiné a las 11 de la mañana, posteriormente habrá una a las 5:55 de la tarde y finalizará con una función a las 11 de la noche.

Get ready for Movie Nite at Party Royale ??



This Friday, June 26, grab some popcorn and catch one of three full-length Christopher Nolan feature films depending on your region!



Check out showtimes and what´s playing in your country here: https://t.co/ke3bN7WYuP pic.twitter.com/4Md15S9qI2