Fornite sale de Apple y demanda por ser eliminado

Estados Unidos.- Apple y Google retiraron el popular juego Fortnite de sus tiendas de aplicaciones después de que el desarrollador del juego introdujera un plan de pago directo que soslaya sus plataformas.

Ambas compañías cobran una comisión del 30% de los ingresos por compras dentro de los juegos, lo cual ha sido fuente de inconformidad entre los desarrolladores desde hace tiempo.

Fortnite es gratis, pero los usuarios pueden pagar por accesorios para el juego, como armas y pieles. Su desarrollador, Epic Games, dijo en una entrada de blog el jueves que introduciría pagos Epic Direct, un plan de pago directo para el iOS de Apple y para Google Play. Epic dijo que es el mismo sistema de pago que ya utiliza para procesar pagos en PC y Mac y en teléfonos Android.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK