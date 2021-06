Faltan por reactivar 8,000 restaurantes en Nuevo León

Nuevo León.- La antesala del arranque de un nuevo gobierno estatal es el escenario ideal para implementar una reactivación económica incluyente, que "reviva" a los miles de restaurantes de Nuevo León que "murieron" a causa de la crisis generada por el Covid-19.

En entrevista con El Horizonte, Jorge Moeller, dirigente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que a través de un plan bien estructurado y en donde el gobierno los incluya en la toma de decisiones, dichos negocios podrán abrir sus puertas de nueva cuenta en un periodo no mayor a los 6 meses.

Entre algunos números, el líder de los restauranteros mencionó que debido a la crisis del último año, alrededor de 10,000 establecimientos tuvieron que bajar sus cortinas en la entidad.

Hoy en día, de ese total, 2,000 ya abrieron sus puertas pero 8,000 todavía no han podido hacerlo ya que se encuentran a la espera de mejores condiciones para operar.

Destacó que algo que ayudaría es que la autoridad permita a estos negocios elevar su capacidad u aforo al 100%, y cumpliendo todas las medidas sanitarias como toma de temperatura, uso de tapetes y cubrebocas obligatorio.

"Los protocolos de salud los hacemos en los restaurantes y nos tienen con ese aforo, y en cambio las campañas políticas (estuvieron) a todo lo que da y sin protocolos, y en el tema de los horarios tampoco entiendo.

Seguimos al 60% del aforo y no entiendo porque, que alguien me explique porque no el 80%, o el 90%, o el 100% (de aforo)", subrayó

Tras darse a conocer el triunfo virtual de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, en la contienda por la gubernatura del estado, Moeller dijo que buscarán acercamientos con él y su equipo una vez que sea electo con el fin de acelerar este proceso de reactivación y no esperar a que tome posesión para hacerlo.