Facebook desarrolla pulsera que controlará dispositivos con la mente

Estados Unidos.- Facebook no se detiene en esta carrera tecnológica que se vive en el mundo diariamente y por eso está preparando una pulsera que permita controlar dispositivos con ¡la mente!

Así es, al puro estilo de las películas de ciencia ficción que alguna vez viste en el cine, la empresa propiedad de Mark Zuckerberg, está desarrollando una pulsera con la que podrás controlar dispositivos inteligentes con la mente, como manejar objetos de realidad virtual o escribir textos en un teclado virtual.

Andrew “Boz” Bosworth, director del Laboratorio de Realidad Virtual de Facebook (FRL), señaló que ese eligió una pulsera debido a que puede ser un accesorio cotidiano que se integraría sin esfuerzo a la vida diaria.

Next week, we´ll share a more in-depth look at the wrist-based wearables work we have for the nearer term. Here´s a preview of one of the research prototypes we´ll be talking about pic.twitter.com/HChsxSuXby