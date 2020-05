Facebook adquiere Giphy, el popular sitio para crear GIFs

Las compañías no dieron a conocer los términos financieros de la adquisición. Citando a personas familiarizadas con la cuestión, las cuales no fueron identificadas, el sitio web Axios dijo que el acuerdo está valorado en alrededor de 400 millones de dólares.

En una publicación, Facebook dijo el viernes que planea integrar Giphy a Instagram pero añadió que la compañía seguirá funcionando fuera de las instalaciones de Facebook.

Añadió que alrededor de la mitad del tráfico de Giphy proviene de las aplicaciones de la compañía: Instagram, Facebook, Messenger y WhatsApp. Giphy también es utilizada en Twitter y otras aplicaciones de mensajes de texto.

