EUA y China llegan a un acuerdo 'fase 1'

A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump dio a conocer que Estados Unidos alcanzó un acuerdo comercial de "Fase Uno" con China, en virtud del cual Washington suspenderá los aranceles a las importaciones chinas previstos para el domingo, mientras que Pekín aumentará sus compras de productos agrícolas estadounidenses.

"Pactamos un Acuerdo de Fase Uno muy grande con China. Accedieron a muchos cambios estructurales y grandes compras de Productos Agrícolas, Energía y Bienes Manufacturados, y mucho más", afirmó Trump.

Detalló que también rebajará algunos aranceles a bienes chinos que ya están en vigor.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....