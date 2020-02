Estos son los emojis inclusivos que llegarán a tu celular en 2020

La compañía Unicode presentó los nuevos emojis que estarán disponibles en los dispositivos móviles, en los que destacan propuestas inclusivas por parte de Google como la bandera transgénero, personas de género neutral y emojis relacionados con la lactancia.

Las nuevas incorporaciones incluyen personas con esmoquin y velo de novia, una cara sonriente que derrama una lágrima y nuevos animales. También destaca la incorporación de emojis mexicanos con piñatas y tamales, así como el famoso gesto italiano que junta los cinco dedos.

Se trata de 65 nuevos emojis, más 55 tonos de piel y variantes de género, los que se integrarán a Android, iOS, WhatsApp, Twitter y más apps que llegarán con la lanzamiento de Emoji 13.0 a finales del 2020.

?? Now approved: 117 new emojis for 2020 #Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal