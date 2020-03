Están industriales de NL en alerta por coronavirus; temen incumplir contratos

La industria de Nuevo León afirmó que se mantiene alerta ante el impacto que pudiera generar el coronavirus en la actividad de las empresas locales, principalmente de aquellas que envían o reciben productos de otros países.

La situación actual ya ha provocado que algunos de los socios de Caintra se encuentren "mortificados" al considerar que existe el riesgo de incumplir contratos con sus clientes o proveedores, y ser con ello acreedores a alguna multa.

Por ello, Adrián Sada Cueva y Guillermo Dillon, presidente y director de dicho organismo, respectivamente, señalaron que lo ideal es ser proactivos y comenzar a reforzar el diálogo con ellos para llegar a algún acuerdo, en caso de que la situación se complique más adelante.

También les piden evaluar otras áreas o canales de oportunidad para realizar sus envíos y no depender de una sola alternativa.

"Hay que poner esto en el radar de nuestros agremiados y ser proactivos y no esperarse a que tengan una disfunción en sus cadenas para tratar de reaccionar, les estamos pidiendo desde ahora que se enfoquen en hacer un análisis de todos los insumos que están exportando a Asia o China para ver si van a tener algún problema y ver qué medidas se pueden tomar desde antes", comentó Sada Cueva.

Mientras tanto, Dillon dijo que "hemos recibido preocupaciones múltiples de varios de nuestros socios, mortificados por la cadena de suministro y algunos de ellos ya diciendo es que ya no me va a llegar mercancía o no viene a tiempo, y es que puedo caer en un incumplimiento".

En otro tema, Roberto Olvera, presidente de la Comisión Pyme de Caintra NL, celebró los nuevos avances en lo relacionado al impulso del crecimiento de este sector, y como ejemplo mencionó que dentro de la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del estado se pedirá que el 30% de las compras de gobierno sean exclusivamente a pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Además se asentarán mayores apoyos económicos y de financiamiento.