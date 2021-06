¡Están de fiesta!: Grupo Costeño obtiene el Six Star Diamond Award

Grupo Costeño se encuentra de fiesta: se convirtió en la primera empresa mexicana en ganar el Six Star Diamond Award.

Esta distinción es otorgada por la The American Academy of Hospitality Sciences (AAHS), el máximo organismo internacional que se encarga de reconocer a los mejores hoteles, restaurantes, corporaciones, destinos, celebridades y chefs por su compromiso con la excelencia y las experiencias de lujo, como parte del galardón International Star Diamond Award

En conferencia de prensa celebrada en el municipio de San Pedro, directivos del grupo y representantes de la AAHS, destacaron que algunos de los elementos que evalúan de forma continua para otorgar este premio son gastronomía, servicio excepcional, calidad, experiencia, limpieza, ambientación y hospitalidad.

El socio- fundador y CEO de la AAHS, Joseph D. Cinque encabezó el evento en donde se entregó dicho premio internacional a Víctor Setién, uno de los fundadores de Grupo Costeño

“Soy muy fan de México y su gente, se que dan su alma en el trabajo y aparte; cuando vine a México me impresioné con la calidad y lujo de Grupo Costeño, no me imaginaba que se iba a dar un premio de seis estrellas a México. Este premio es el más alto emblema mundial”, expresó D. Cinque

Como referencia cabe mencionar que Grupo Costeño tiene su originen de Torreón, Coahuila.

En Monterrey tiene presencia a través de la operación de los restaurantes Cuerno y Ryoshi, quienes resultaron galardonados con el Six Star Diamond Award.

Además, los restaurantes Animal, Mochomos y Hotaru, del mismo grupo, obtuvieron el Five Star Diamond Award.

La AAHS fue fundada en 1949 en Chicago nada más y nada menos que por Frank Sinatra, a quien después se le sumó Joseph D. Cinque, considerado el Bon Vivant número uno del mundo, apasionado por la buena comida, el servicio distinguido y un estilo de vida impecable.

El International Star Diamond Award es el premio que esta academia otorga a la industria de la hospitalidad para reconocer las experiencias extraordinarias que ofrece la industria alrededor del mundo.