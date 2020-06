¡ENTÉRATE! Twitter ya permite añadir mensajes de voz

Estados Unidos.- Twitter anunció este miércoles que ha empezado a permitir que algunos usuarios que acceden a la red social mediante dispositivos de Apple con sistema operativo iOS añadan a sus tuits mensajes de voz de 140 segundos de duración.

En una entrada en el blog oficial de la compañía, la diseñadora de producto Maya Patterson y el ingeniero de software Rémy Bourgoin revelaron la novedad, que por el momento sólo está disponible "para un grupo limitado de personas", todas ellas usuarios de teléfonos iPhone o tabletas iPad.

Tweets with audio are rolling out on iOS and we only have one thing to say about it pic.twitter.com/CZvQC1fo1W