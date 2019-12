Emirates inaugura su vuelo Dubai-Mexico con escala en Barcelona

Emirates ha puesto en marcha este lunes su servicio diario entre Dubái y Ciudad de México con escala en el Aeropuerto de Barcelona.

El Boeing 777-200LR de Emirates ha aterrizado en Barcelona a las 08:00 horas de este lunes, procedente de Dubái y ha estado en tierra durante casi dos horas antes de continuar su viaje hasta Ciudad de México.

Durante el acto de inauguración, el vicepresidente senior de operaciones comerciales de Emirates en Europa y la Federación de Rusia, Thierry Aucoc, ha destacado que, con este nuevo servicio, fortalecen "los enlaces aéreos entre Oriente y Occidente".

El Boeing 777-200LR ofrece 38 asientos en clase 'business' y 264 en clase económica, y además, a través de la división de carga, Emirates SkyCargo, el avión ofrece hasta 14 toneladas de capacidad de carga.

Previo a su vuelo inaugural, Emirates Airline hizo una publicación en su red social Twitter dando la bienvenida a México.

Hola Mexico! Dubai is ready to welcome you. See you tomorrow. ????????#FlyEmiratesFlyBetter #EmiratesAirline #FlyBetterMexico pic.twitter.com/XY2rgZAfjU