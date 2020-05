Elon Musk reactiva planta de Tesla Motors en California; 'Si alguien debe ser arrestado, pido que sea yo'

El director general de Tesla, Elon Musk, confirmó el lunes a través de Twitter que la compañía ha reanudado la producción en su planta de Fremont, California, lo que violaría las órdenes del gobierno local.

En un tuit, Musk escribió que él estaría en la línea de montaje y pidió que si alguien es arrestado, que sea él. La planta había estado cerrada desde el 23 de marzo bajo órdenes implementadas para evitar la propagación del coronavirus.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.