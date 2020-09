Elon Musk hace spoilers de su evento de hoy y baja las expectativas sobre el Battery Day

Estados Unidos.- El multimillonario de origen sudafricano, Elon Musk, pensó que sería buena idea revelar detalles cruciales sobre lo que presentaría durante el evento de hoy, el esperado Battery Day, el cual ya estaba generando mucha expectativa.

Debido al nombre de la presentación, muchos se imaginaron que en el evento se mostraría una nueva batería, incluso muchos comenzaron a especular que esta llevaría una tecnología distinta a las que actualmente propulsan a los autos Tesla.

Sin embargo, con sus reveladores comentarios en Twitter, el magnate Elon Musk cortó todas esas expectativas de un tajo al revelar que no se trataba de una batería nueva, sino que la idea es seguir comprando más baterías a Panasonic, LG y CATL.

Y por si esto aún fuera poco, el empresario afirmó que de lo que se hablaría hoy no se vería reflejado en sus productos si no hasta el 2022 puesto a que se trata de un proyecto a corto largo plazo y sí, también reveló que esto afectaría al modelo Roadster y al Cibertruck.

The extreme difficulty of scaling production of new technology is not well understood. It´s 1000% to 10,000% harder than making a few prototypes. The machine that makes the machine is vastly harder than the machine itself.