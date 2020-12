¿Ya te cayó el aguinaldo? Recuerda que debe ser antes del 20

El aguinaldo es una prestación básica amparada por la Ley Federal del Trabajo, y debe ser otorgada por el trabajador a sus empleados.

Representa 15 días del sueldo del trabajador, después de impuestos.

La cantidad es independiente al sueldo de la primera quincena de diciembre, y debe entregarse antes del 20 de diciembre.

Algunas empresas lo dan entre el 15 y el 20 de diciembre, pero la mayoría esperan hasta la fecha límite para otorgarlo vía nómina.

De no ser así, y si tu empresa no te entrega la cantidad debida en la fecha estipulada por ley, debes acudir con las autoridades pertinentes dentro de tu organización para manifestar tu inquietud, y de no tener respuesta, puedes solicitar la intervención de las instancias reguladoras adecuadas para solucionar la problemática.