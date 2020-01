"Cyberpunk 2077", videojuego con Keanu Reeves, se retrasa hasta septiembre

El lanzamiento de "Cyberpunk 2077", el videojuego más esperado de 2020 y donde aparecerá el actor Keanu Reeves, se retrasa desde el 16 de abril hasta el 17 de septiembre porque, pese a que el juego ya está completo y es jugable, "aún queda trabajo por hacer", según ha anunciado el estudio CD Projekt Red en Twitter.

El videojuego está ambientado en la ciudad distópica de Night City y está repleto de "historias, contenido y lugares que visitar" lo que supone una "magnitud y complejidad" que provoca que los desarrolladores necesiten más tiempo para terminar los testeos y pulir el juego hasta que sea perfecto.

"Queremos que 'Cyberpunk 2077' sea el logro que corone el final de esta generación", han comunicado los directores de la compañía polaca, Marcin Iwinski y Adam Badowski, para explicar el retraso.

We have important news regarding Cyberpunk 2077´s release date we´d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV