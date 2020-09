¿Billete maltratado? ¡Aún puede valer!

Muchas veces nos encontramos en la penosa situación de que nos regresen un billete al intentar pagar algo, porque la pieza presenta algún tipo de maltrato físico; sin embargo, no en todos los casos pierde validez, y es importante conocer los lineamientos que rigen, en este sentido, a los billetes en circulación:





Billetes despintados.

Si el billete presenta algún tipo de desgaste en su tonalidad o está decolorado, se considera como "deteriorado" y debe ser retirado de circulación.





Billete con anotación o sello (2).

Si la pieza tiene alguna palabra, frase, o dibujo, ya sea impreso o de forma manuscrita con algún mensaje de índole política, religioso o comercial, pierde su valía; sin embargo, si se trata de algún rayón sin sentido, aún conserva su valor.





Billete manchado (3).

Cuando el billete se mancha de grasa, aceite, pintura, sangre o alguna otra sustancia aún tienen valor, siempre y cuando sea evidente que la mancha se produjo por algún accidente, pero si se nota que fue con la intención de ocultar algún mensaje religioso, político o comercial sí pierde valía.





Billete alterado.

Un billete alterado está formado por la unión de dos o más fracciones procedentes de diferentes piezas, unidas por algún tipo de adhesivo, ya sea con cinta o algún otro; éste tipo de billete no tiene ningún valor.





Billete con cinta (5).

Si un billete está roto, no afecta su valor, y se recomienda que se repare con cinta adhesiva transparente; si se repara con otro tipo de cinta, como canela, para aislar o algún otro que no sea transparente, se presume que está cubriendo algún mensaje que le quita el valor, o bien se puede interpretar que es un billete falso y que la cinta tiene la función de ocultar alguna característica que no fue posible imitar, por lo que en ese caso no puede circular más.





Billete roto (6).

Si al billete le falta algún pedazo, se considera "deteriorado" pero conserva su valor, condicionado a que la porción no sea superior al tamaño de una moneda de diez pesos.





Te puede interesar: APRENDE A IDENTIFICAR UN BILLETE FALSO