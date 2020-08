Existen decenas de miles de empresas al borde de la quiebra y millones de personas desempleadas, por lo que "no nos podemos dar el lujo de mantenernos inactivos", afirmó el organismo

"No hay tiempo que perder", afirma Coparmex; urge a Acuerdo de Recuperación Económica

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- La Coparmex nacional afirmó que no hay tiempo que perder y urgió a un Acuerdo de Recuperación Económica, con o sin apoyo del gobierno.

El organismo liderado por Gustavo de Hoyos recordó que de acuerdo con el Inegi, la economía mexicana registró en el segundo trimestre de 2020 una contracción del -18.9% del PIB (comparando el segundo trimestre de 2020 con el segundo trimestre del 2019).

Esto significa la peor caída anual para un trimestre desde que se comenzó a llevar el registro.

"Nuestra economía se contrajo 2.2 veces más que el peor trimestre de la crisis mexicana de 1995 y 2.4 veces más que la crisis financiera global del 2008-2009. Está caída nos sitúa nueve años atrás en nuestros niveles de actividad económica, con el mismo PIB que teníamos en 2011", criticó

Por ello dijo es urgente detener esta caída,por lo que es preciso poner en marcha sin dilación un Acuerdo Nacional de Recuperación Económica para que "juntos reanimemos la economía nacional frenada por la pandemia".

"Con decenas de miles de empresas al borde de la quiebra y millones de personas desempleadas no nos podemos dar el lujo de mantenernos inactivos. Convocamos al gobierno para construir juntos un Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica, en el entendido de que, si no reacciona, Coparmex y la sociedad civil iniciarán este esfuerzo con o sin la participación del gobierno federal. No podemos dejar pasar más tiempo", enfatizó.

El organismo lamentó que solo el 8% de las empresas mexicanas han recibido algún apoyo para enfrentar la crisis.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(CONEVAL), al 54.9% de la población mexicana no le alcanza para acceder a la canasta básica alimentaria con sus ingresos laborales.