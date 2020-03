Comercio, turismo y servicios en el país pierden cada día $28,000 millones

Los sectores comercio, servicios y turismo del país sufren pérdidas diarias de $28,000 millones de pesos, debido a las medidas tomadas por la emergencia sanitaria, según calculó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

José Manuel López Campos, presidente de este organismo empresarial, afirmó que en el acumulado el golpe a estos sectores asciende a $195,540 millones de pesos a nivel nacional, en la primera semana de contingencia del 17 al 23 de marzo.

´´De este tamaño es la contingencia, no ha habido un alza en los precios generalizada, pero hay algunas distorsiones en las cadenas de proveeduría, precisamente por el comportamiento (de los consumidores). ´´Tenemos que llamar a la población a que sea más responsable. Cuando vea una tienda con anaqueles vacíos no es porque no tenga proveeduría en inventario, sino porque temporalmente hacen compras de pánico y dejan vacíos los anaqueles´´, sostuvo.

La confederación tam-bién hizo un llamado para que exista seguridad en las carreteras para la transportación de los productos y para que no se interrumpa el abasto por temor de los asaltos.

También descalificó los actos de pillaje que se registran en algunas tiendas comerciales, pues no pueden ser tolerados en una situación de crisis de emergencia nacional como la actual.

Advirtió que de continuar los actos de pillaje se va a modificar la reapertura de tiendas y los horarios, que además ya se han reducido por la contingencia.

Por su parte, Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco de la Ciudad de México, informó que la contingencia le costó a los establecimientos en la capital $4,189 millones de pesos entre el fin de semana y ayer.

Alertan que 25% de las empresas se verán forzadas a hacer despidos

Ante el panorama de incertidumbre por el coronavirus y su efecto negativo sobre las empresas y la economía del país, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) advirtió que en el peor de los casos un 25% de las compañías se verán forzadas a despedir personal.



Además estima que un 87% perderán ventas, clientes y aprobación de nuevos trabajos, mientras que un 31% tendrá dificultad para pagar préstamos o créditos, y un 40% batallará para pagar impuestos.



Incluso, estimó que un 77% de las Pymes podrían dejar de operar en menos dos meses.



El sector que se prevé tendrá un mayor impacto en el corto plazo es el gastronómico, ya que el 89% de las empresas encuestadas en este sector podrían dejar de operar en los próximos dos meses. "Los efectos del COVID-19 agudizan desafíos con los que constantemente nos enfrentamos, como la falta de liquidez" indicó la ASEM.

